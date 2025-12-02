مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

قبل الإنضمام للمنتخب.. كيف تراجع مستوي المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

04:31 ص 02/12/2025
شهد المحترفون المصريون أسبوعًا هادئًا في المباريات الأخيرة، حيث غاب معظمهم عن التسجيل وشارك البعض الآخر لدقائق محدودة مع فرقهم.

محمد صلاح جلس على مقاعد البدلاء مع ليفربول خلال مواجهة ويست هام يونايتد التي انتهت بفوز الريدز 2-0، ولم يتم إشراكه في التشكيلة الأساسية. رغم ذلك، يظل صلاح أحد أهم رموز المحترفين المصريين في أوروبا.

عمر مرموش شارك كبديل في انتصار مانشستر سيتي على ليدز يونايتد 3-2، كما دخل بديلاً في الدقيقة 87 أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة انتهت بخسارة سيتي 2-1.

مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، شارك كبديل في الدقيقة 89 خلال مباراة فريقه أمام ليون التي انتهت بخسارة نانت، واستمر غيابه عن التسجيل.

إبراهيم عادل شارك مع الجزيرة الإماراتي في فوز فريقه على الوحدة 1-0، لكنه لم يتمكن من التسجيل بعدما تم إلغاء هدفه خلال المباراة.

محمد النني غاب عن مباراة الجزيرة الإماراتي لارتباطه بالانضمام لصفوف منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر كأس أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا عمر مرموش

