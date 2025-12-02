شهد المحترفون المصريون أسبوعًا هادئًا في المباريات الأخيرة، حيث غاب معظمهم عن التسجيل وشارك البعض الآخر لدقائق محدودة مع فرقهم.

محمد صلاح جلس على مقاعد البدلاء مع ليفربول خلال مواجهة ويست هام يونايتد التي انتهت بفوز الريدز 2-0، ولم يتم إشراكه في التشكيلة الأساسية. رغم ذلك، يظل صلاح أحد أهم رموز المحترفين المصريين في أوروبا.

عمر مرموش شارك كبديل في انتصار مانشستر سيتي على ليدز يونايتد 3-2، كما دخل بديلاً في الدقيقة 87 أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة انتهت بخسارة سيتي 2-1.

مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، شارك كبديل في الدقيقة 89 خلال مباراة فريقه أمام ليون التي انتهت بخسارة نانت، واستمر غيابه عن التسجيل.

إبراهيم عادل شارك مع الجزيرة الإماراتي في فوز فريقه على الوحدة 1-0، لكنه لم يتمكن من التسجيل بعدما تم إلغاء هدفه خلال المباراة.

محمد النني غاب عن مباراة الجزيرة الإماراتي لارتباطه بالانضمام لصفوف منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

