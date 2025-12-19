مباريات الأمس
حلمي طولان يكشف ما قاله محمد شريف في واقعة مباراة الكويت

كتب : محمد عبد الهادي

12:10 ص 19/12/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
  • عرض 5 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 5 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس المشادة التي حدثت بينه وبين محمد شريف خلال مواجهة منتخب الكويت في بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح طولان، خلال ظهوره الإعلامي مع مدحت شلبي، أن الواقعة لم تشهد أي تجاوزات لفظية من جانب محمد شريف، مؤكدًا أن ما تردد حول استخدام اللاعب لألفاظ خارجة غير صحيح.

وأشار إلى أن اللاعب قال له نصًا: كنت سيبني شوية بدأت أفوق، مشددًا على أن الأمر لم يخرج عن إطار النقاش الفني داخل الملعب.

وأكد طولان أنه في حال صدور أي لفظ غير لائق أو تطاول من اللاعب، كان سيتخذ قرارًا حاسمًا باستبعاده فورًا من المنتخب.

ويُذكر أن منتخب مصر ودع منافسات بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، بعدما فشل في تحقيق أي فوز، حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين.

محمد شريف حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر

* المغرب يتوج بكأس العرب
