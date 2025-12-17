مباريات الأمس
مفاجأة.. نيجيريا تطالب باستبعاد الكونغو الديمقراطية من تصفيات كأس العالم

كتب : محمد عبد الهادي

07:09 م 17/12/2025

منتخب نيجريا

قدّم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بطعن رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طالب فيه بإقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من تصفيات كأس العالم، على خلفية مباراة الملحق التي جمعت بين المنتخبين.

وأوضح موقع "أفريكا سبورت" أن الاتحاد النيجيري استند في الشكوى المقدّمة أن عدداً من لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية شاركوا في اللقاء الفاصل بينهم بتصفيات كأس العالم الذي منح الكونغوليين بطاقة العبور للملحق العالمي وهم يحملون جنسيات مزدوجة.

واستند الطعن النيجيري إلى أن القوانين المعمول بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعترف بازدواج الجنسية، معتبراً أن اللاعبين المذكورين كان يتوجب عليهم إثبات تخليهم عن جنسياتهم الأصلية قبل تمثيل المنتخب الكونغولي على المستوى الدولي.

وأكد محمد سانوسي، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن عدداً من لاعبي الكونغو الديمقراطية يحملون جوازات سفر أوروبية، موضحاً أن بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية وآخرين الهولندية، مشدداً على أن القواعد واضحة في هذا الشأن، وأن الاتحاد النيجيري تقدّم بشكواه الرسمية إلى فيفا دون الدخول في تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

وتخضع القضية حالياً للدراسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى المقدّمة.

الاتحاد النيجري منتخب نيجريا الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم

