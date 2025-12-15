تشكيل مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

الكشف عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

يلاقي منتخب السعودية نظيره الأردني اليوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025 بقطر.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل مكون من:

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة نظيره الأردن، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد، علي مجرشي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

ومن جانبه كشف جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به منتخب النشامى اللقاء والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: حسام أبو الذهب، سعد الروسان، عبد الله نصيب، عصام السميري.

خط الوسط: نزار الرشدان، مهند أبو طه، رجائي عايد.

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، أحمد عرسان.

