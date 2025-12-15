معاريف تكشف تفاصيل اجتماع المبعوث الأمريكي مع نتنياهو في إسرائيل

اجتماع المبعوث الأمريكي مع نتنياهو في إسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة معاريف العبرية، تفاصيل اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي توم باراك خلال زيارة لإسرائيل.

ونقلت معاريف عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب طرحت مع المبعوث الأمريكي توم باراك مبادئ مهمة لأمنها ومنع تمركز الإرهابيين على حدودهم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن إسرائيل طرحت مع المبعوث الأمريكي باراك مسألة الحفاظ على حرية العمل ضد التهديدات الناشئة.

وأضافت معاريف:"أوضحنا للمبعوث الأمريكي باراك الخطوط الحمراء التي لا يمكننا القبول بتجاوزها".

والتقى نتنياهو اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي توم باراك، في ظل ضغوط متزايدة من واشنطن للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.