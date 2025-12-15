إعلان

الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بشأن وقف التحقيق في حرب غزة

كتب : مصراوي

09:29 م 15/12/2025

حرب غزة

وكالات

رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، الطلب التي قدمته إسرائيل ضد تحقيق المحكمة في حرب الإبادة بقطاع غزة.

وأكدت الجنائية الدولية، استمرار التحقيق، وبقاء أوامر الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت سارية المفعول.

ومن جانبها، نفت إسرائيل ارتكابها جرائم حرب غزة، حيث تزعم أنها تشن حملة عسكرية تهدف إلى القضاء على حركة حماس عقب هجمات 7 أكتوبر 2023.

