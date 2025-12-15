مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

3 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

0 1
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

08:17 م 15/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى جيبوتي
  • عرض 15 صورة
    هدف إبراهيم عادل
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (17)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (10)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (16)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (5)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (6)
  • عرض 15 صورة
    احتفال إبراهيم عادل
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل (1)_1
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها إبراهيم عادل، لاعب الفراعنة وموقفه من المشاركة في مباراة نيجيريا الودية غدا الثلاثاء.

وقال حسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "إبراهيم عادل، يعاني من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته مع فريقه الجزيرة بالدوري الإماراتي".

وأضاف حسن: "اللاعب لن يشارك في مباراة نيجيريا الودية غدا الثلاثاء، ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي، في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا".

وكان إبراهيم عادل انضم لمعسكر منتخب مصر، أمس الأحد 14 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية غدا الثلاثاء، أمام نظيره المنتخب النيجيري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل أمم أفريقيا.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

"استعدادا لأمم أفريقيا".. الكشف عن موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة نيجيريا الودية

بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا مباراة مصر ونيجيريا أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء