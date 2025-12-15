كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها إبراهيم عادل، لاعب الفراعنة وموقفه من المشاركة في مباراة نيجيريا الودية غدا الثلاثاء.

وقال حسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "إبراهيم عادل، يعاني من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته مع فريقه الجزيرة بالدوري الإماراتي".

وأضاف حسن: "اللاعب لن يشارك في مباراة نيجيريا الودية غدا الثلاثاء، ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي، في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا".

وكان إبراهيم عادل انضم لمعسكر منتخب مصر، أمس الأحد 14 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية غدا الثلاثاء، أمام نظيره المنتخب النيجيري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل أمم أفريقيا.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

