تنويه من الأرصاد بشأن الأمطار على المحافظات الساحلية

الأرصاد تحذر من طقس متقلب خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب المحافظات الساحلية.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت أن ذلك يأتي مع وجود بعض السحب على مناطق من شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة .

اقرأ أيضاً:

اليوم.. لجان الشيوخ تفتح ملفات الصحة والبنية التحتية للطرق

رؤية الحكومة في 2026.. حماية اجتماعية أوسع وخفض التضخم وجذب الاستثمار

طقس اليوم.. الأرصاد: برودة وأمطار وتحذير من الشبورة الكثيفة