تنويه من الأرصاد بشأن الأمطار على المحافظات الساحلية
كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب المحافظات الساحلية.
وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وأضافت أن ذلك يأتي مع وجود بعض السحب على مناطق من شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة .
