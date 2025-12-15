إعلان

تنويه من الأرصاد بشأن الأمطار على المحافظات الساحلية

كتب- عمرو صالح:

07:21 م 15/12/2025
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٧
    سقوط أمطار في الإسكندرية ١٠
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٩
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٨
    سقوط أمطار في الإسكندرية
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٤
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٥
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٦
    سقوط أمطار في الإسكندرية ٢

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب المحافظات الساحلية.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت أن ذلك يأتي مع وجود بعض السحب على مناطق من شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة .

