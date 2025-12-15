مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

بينهم المغرب والإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:43 ص 15/12/2025
    مانشستر يونايتد وكريستال بالاس
    مانشستر يونايتد وكريستال بالاس
    مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تقام اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مانشستر يونايتد أمام نظيره بورنموث في الدوري الإنجليزي، ومواجهة السعودية والأردن في كأس العرب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد كومو - 9:45 مساء - منصة شاشا

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - 4:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - 7:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

