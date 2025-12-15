بينهم المغرب والإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تاريخ مواجهات منتخبي السعودية و الأردن قبل نصف نهائي كأس العرب

تقام اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مانشستر يونايتد أمام نظيره بورنموث في الدوري الإنجليزي، ومواجهة السعودية والأردن في كأس العرب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد كومو - 9:45 مساء - منصة شاشا

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - 4:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - 7:30 مساء - إم بي سي مصر2، أبوظبي الرياضية 1