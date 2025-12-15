حريق في عقار 7 طوابق بالسلام دون إصابات

اندلع حريق في شقة سكنية بمدينة السلام دون إصابات مساء الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة من عقار بشارع محمد إبراهيم خلف حديقة بدر.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور قسم أول السلام، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث في عقار سكني مكون من 7 طوابق.

وبفضل سرعة الاستجابة، لم يتم تسجيل أي إصابات بين السكان، فيما تواصل فرق الدفاع المدني التواجد بالمكان للتأكد من عدم امتداد النيران لباقي الطوابق.

