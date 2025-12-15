لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين أنيس بوجلبان مديرا فنيا لمنتخب تونس الأولمبي تحت 23 عاما، بداية من شهر يناير المقبل 2026.

ويتولى بوجلبان حاليا مهمة القيادة الفنية لفريق الترجي الجرجيسي بالدوري التونسي، حيث تولى قيادته في يوليو الماضي، بعد رحيله عن تدريب فريق المصري البورسعيدي.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن بوجلبان سيستمر على رأس القيادة الفنية لفريق الترجي الجرجيسي حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026، ثم يتفرغ بعد ذلك لتدريب منتخب تونس تحت 23 عاما.

ويحتل فريق الترجي الجرجيسي تحت قيادة أنيس بوجلبان، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 24 نقطة.

ويذكر أن بوجلبان كان قد تولى القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة من فبراير 2025 حتى مايو من العام ذاته.

وقاد بو جلبان فريق المصري البورسعيدي، في 10 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 وحضر التعادل في مثلهم.

والجدير بالذكر أن أنيس بوجلبان لعب في صفوف النادي الأهلي، خلال مسيرته كلاعب لمدة عامين، خلال الفترة من يناير 2007 حتى يناير من عام 2009.

