مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

3 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

0 1
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

كتب - يوسف محمد:

07:24 م 15/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    انيس بوجلبان المصري
  • عرض 9 صورة
    إبراهيم هلول رفقة أنيس بوجلبان مدرب المصري البوسعيدي (2)
  • عرض 9 صورة
    أنيس بوجلبان
  • عرض 9 صورة
    أنيس بوجلبان
  • عرض 9 صورة
    بوجلبان
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد التونسي لكرة القدم
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد التونسي لكرة القدم
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد التونسي لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين أنيس بوجلبان مديرا فنيا لمنتخب تونس الأولمبي تحت 23 عاما، بداية من شهر يناير المقبل 2026.

ويتولى بوجلبان حاليا مهمة القيادة الفنية لفريق الترجي الجرجيسي بالدوري التونسي، حيث تولى قيادته في يوليو الماضي، بعد رحيله عن تدريب فريق المصري البورسعيدي.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن بوجلبان سيستمر على رأس القيادة الفنية لفريق الترجي الجرجيسي حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026، ثم يتفرغ بعد ذلك لتدريب منتخب تونس تحت 23 عاما.

ويحتل فريق الترجي الجرجيسي تحت قيادة أنيس بوجلبان، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 24 نقطة.

ويذكر أن بوجلبان كان قد تولى القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة من فبراير 2025 حتى مايو من العام ذاته.

وقاد بو جلبان فريق المصري البورسعيدي، في 10 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 وحضر التعادل في مثلهم.

والجدير بالذكر أن أنيس بوجلبان لعب في صفوف النادي الأهلي، خلال مسيرته كلاعب لمدة عامين، خلال الفترة من يناير 2007 حتى يناير من عام 2009.

أقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

الكشف عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس منتخب تونس الأولمبي أنيس بوجلبان النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء