نشر محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، تعليقا جديدا، بشأن أزمتهما، كشف من خلاله عن مفاجأة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب محمد "وحق كتاب الله الكلام ده بالحرف حصل وربنا شاهد، من حوالي شهر اتصالحنا وكان عندها ميتنج (اجتماع) مع شركة عايزة تمضي معاها وكنا عند موزع شهير مش حابب أذكر أسماء حد، بس هو موجود".

وتابع "وإحنا في الميتنج واحد معرفوش قالي عايز رقم حضرتك، ده تبع المحامي، قالي أصل المدام كلمت الأستاذ وإحنا داخلين، وقالتله بالحرف كدة خرج أخويا من القضية، ما إحنا اتصالحنا بقى، والله الكلمة كأنها قلم نزل على وشي، خرج أخويا يعني أنا مش مدان ولا تربحت ومضيت عقد من وراكي، لا ده انتي بتدخليني وتخرجيني حسب مزاجك بقى".

وأكد محمد أنه سوف يأخذ حقه بالقانون، وأن معه ما يثبت كل كلمة قالها "عندي إثبات بكل كلمة بحق ربنا مش زور، البلد فيها قانون".

ونفى محمد عبدالوهاب، الاتهام الموجه له بالتعدي على منزلها، وقيامه بكسر زجاج البيت، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع فيسبوك: "أقسم بالله أنا لسه صاحي حالا.. ده كدب وافترى بس ورحمة أبويا الحكومة اللي جت البيت دي ورعب أمك وأختك، ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي".

وكتب في منشور غامض على صفحته "صدقيني الشغل بتاعك ده مش هيطفي نارك، كل ده عشان خسرتي القضية، البلد فيها قانون فوق راسك".

كان محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، حرص على توضيح موقفه القانوني، من الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاقتصادية بشأن صحة عقد المطربة مع المنتج محمد الشاعر، والاتهامات التي تطارده بسبب النزاع.

ونشر محمد عبدالوهاب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيان صحفي، صادر عن مصطفى أبو العلا، محاميه، وجاء فيه: "تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبدالوهاب، وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره".

وتابع: "إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الإدعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي".