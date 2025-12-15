ملخص مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2025

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

تمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "البيت"، في نصف نهائي كأس العرب.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب الأردن التأهل إلى نهائي كأس العرب، لملاقاة نظيره منتخب المغرب في المباراة النهائية.

ويدخل منتخب الأردن اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: حسام أبو الذهب، سعد الروسان، عبد الله نصيب، عصام السميري.

خط الوسط: نزار الرشدان، مهند أبو طه، رجائي عايد.

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، أحمد عرسان.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد، علي مجرشي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

أبرز أحداث مباراة السعودية والأردن في كأس العرب:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: محاولات من جانب المنتخبين لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

الدقيقة 12: خطأ لصالح منتخب السعودية في منتصف ملعب المنتخب الأردني.

الدقيقة 17: عرضية من لاعب منتخب السعودية يتصدى لها حارس مرمى الأردن.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب منتخب السعودية، تمر بجوار مرمى المنتخب الأردني.

الدقيقة 26: محاولات من لاعبي منتخب السعودية لتسجيل الهدف الأول في مرمى الأردن.

الدقيقة 30: نصف ساعة والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة.

الدقيقة 37: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي السعودية ولكن حكم المباراة يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 قائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: تسديدة من لاعب منتخب الأردن ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية لمرمى المنتخب السعودية.

الدقيقة 58: محاولات من لاعبي المنتخبين لكسر حاجز التعادل السلبي.

الدقيقة 66: نزار الرشدان يسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن، في مرمى السعودية.

الدقيقة 76: تسديدة من لاعب منتخب الأردن من داخل منطقة جزاء السعودية تصل سهلة في يد حارس السعودية.

الدقيقة 82: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب السعودية لتسجيل هدف التعادل في مرمى الأردن.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: بطاقة حمراء للاعب منتخب السعودية.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.