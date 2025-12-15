فيديو أهداف مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

الكشف عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب الإمارات اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025.

وأحرز ثلاثية المنتخب المغربي في اللقاء كل من، كريم البركاوي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، أشرف المهديوي في الدقيقة 83، قبل أن يختتم عبد الرزاق حمدالله أهداف أسود الأطلس في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب المغرب الصعود إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، وينتظر الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي السعودية والأردن.

ويلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب الأردني اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

موعد مباراة نهائي كأس العرب

والجدير بالذكر، أن مباراة نهائي كأس العرب ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب "لوسيل".

