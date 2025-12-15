ملخص مباراة المغرب والإمارات في بطولة كأس العرب 2025

الكشف عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

حقق منتخب المغرب فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب الإمارات، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب المغربي التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2026، ينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر، بين منتخبي السعودية والأردن.

وجاء تشكيل منتخب المغرب في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي

الوسط: وليد الكرتي، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان

الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح

ودخل منتخب الإمارات اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: خالد الظنحاني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – عصام فايز.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني.

أبرز أحداث مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 10: تديدة من لاعب المغرب من على حدود منطقة الجزاء، تصل سهلة إلى يد حارس مرمى الإمارات.

الدقيقة 13: محاولات من منتخب المغرب لتسجيل الهدف الأول في مرمى الإمارات.

الدقيقة 19: تسديدة من كايو لاعب الإمارات، تمر بجوار مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 24: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب.

الدقيقة 28: كريم البركاوي يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى الإمارات.

الدقيقة 35: رأسية من لاعب منتخب الإمارات تخرج أعلى مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 41: محاولات من لاعبي منتخب المغرب لتسجيل الهدف الثاني في مرمى الإمارات.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: تسديدة من لاعب منتخب الإمارات، يتصدى لها حارس مرمى المغرب.

الدقيقة 55: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب الإمارات لتسجيل هدف التعادل في مرمى المغرب.

الدقيقة 62: عرضية من لاعب الإمارات يخرجها دفاع المنتخب المغربي.

الدقيقة 69: توقف المباراة لعلاج لاعب المنتخب المغربي كريم البركاوي.

الدقيقة 72: عرضية من لاعب منتخب الإمارات ولكنها تمر دون خطورة على مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 76: خطأ لصالح منتخب المغرب في منتصف الملعب.

الدقيقة 82: أشرف المهديوي يحرز الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى الإمارات.

الدقيقة 89: تسديدة قوية من لاعب منتخب الإمارات، لكنها تمر بجوار مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: عبد الرزاق حمد الله يحرز الهدف الثالث للمغرب في مرمى الإمارات.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.