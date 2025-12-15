تاريخ مواجهات منتخبي السعودية و الأردن قبل نصف نهائي كأس العرب

خطف بعض الأشخاص المصريين، الذين يشبهون عدد من نجوم كرة القدم العالمية، الأضواء والأنظار بشكل كبير، خلال تواجدهم في قطر لمتابعة بطولة كأس العرب 2025.

وحرص أشباه اللاعبين العالميين، الذين يحملون الجنسية المصرية، على التقاط مجموعة من الصور، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، خلال التواجد في قطر.

وظهر الثلاثي، شبيه كليان مبابي نجم ريال مدريد، شبية أليسون بيكر حارس ليفربول وكذلك شبيه فيرجيل فان دايك مدافع الريدز إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وفي السياق ذاته، تقام مباريات نصف نهائي البطولة اليوم الثلاثاء، حيث يلاقي منتخب المغرب نظيره الإماراتي، فيما يلاقي منتخب الأردن نظيره السعودي.

