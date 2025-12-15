اختتمت اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بقطر، بمباراتين الأولى جمعت بين المغرب والإمارات، المباراة الثانية بين السعودية والأردن.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره منتخب الإمارات، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، ليضمن الثنائي الصعود إلى نهائي كأس العرب.

موعد مباراة نهائي كأس العرب 2025

وتقام المباراة النهائية ببطولة كأس العرب، يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ستاد "لوسيل"، في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستضيف قطر النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، التي انطلقت في 1 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي