مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"المغرب والأردن".. موعد مباراة نهائي كأس العرب 2025

كتب - يوسف محمد:

10:12 م 15/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (3)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (1)
  • عرض 10 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 10 صورة
    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العرب
  • عرض 10 صورة
    افتتاح بطولة كأس العرب
  • عرض 10 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 10 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 10 صورة
    بطولة كأس العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بقطر، بمباراتين الأولى جمعت بين المغرب والإمارات، المباراة الثانية بين السعودية والأردن.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره منتخب الإمارات، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، ليضمن الثنائي الصعود إلى نهائي كأس العرب.

موعد مباراة نهائي كأس العرب 2025

وتقام المباراة النهائية ببطولة كأس العرب، يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ستاد "لوسيل"، في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستضيف قطر النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، التي انطلقت في 1 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب بطولة كأس العرب نهائي بطولة كأس العرب موعد نهائي كأس العرب المغرب والأردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء