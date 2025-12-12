الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على العراق

كتب - نهى خورشيد

نشرت قناة "Music Football" أغنية تلخص الوضع الحالي للدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع الدنماركي آرني سلوت المدير الفني للريدز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية المنشورة عبر قناة "Music Football" والمتخصصة في نشر أغاني عن الأوضاع الخاصة بـ نجوم الساحرة المستديرة، والتى كانت آخرها أزمة جلوس صلاح على مقاعد البدلاء مع فريقه.

كلمات الأغنية

وحملت الأغنية اسم"SALAH: GOODBYE LIVERPOOL؟"، وجاءت كلماتها كالآتي..

مو… أظن أنني أتحدث باسم كل جماهير كرة القدم… أنت أسطورة، مهما حدث.

أجلس في البرد، لعدة مباريات متتالية

يطلق الحكم صافرته، لكنني لا أركض… لا أتحرك.

أنظر إلى خط التماس، والمدرب يدير وجهه بعيداً

سلوت اتخذ قراره، ولم يعد لديه ما يقوله.

لقد بنيت هذا البيت مع بوبي وساديو

أما الآن فأصبحت مجرد شبح في مشهد هذا الملعب.

العلاقة تهشمت، والصمت صار صاخباً

أشعر بالوحدة وسط هذا الجمهور المغني.

هل يتذكرون اللعنات التي كسرتها؟

أم أن إرثي يتبخر ويتلاشى؟

قدمت كتفي… قدمت سنوات مجدي

لكن الولاء لا يصمد أمام يد الزمن.

مو صلاح!

الملك الذي نزعتم تاجه

مو صلاح!

أنتم تتركونه يسقط

تدفنون أرقامه وتصمتون جناحه،

هذه هي سقوط الملك المصري.

أتذكرون دوري الأبطال؟ وهدف بوشكاش؟

كنت لا يمس، وكنت صاحب الدور الأكبر

أسمعهم يهتفون "مو صلاح" لآخر مرة

لكنه أصبح صوت ذكرى… صدى بعيد.

الأرقام التي حطمتها، والإنجازات على اللوحة

والآن أجلس وأشاهد، وكأنني غير موجود.

ربما تكون غلطتي… ربما لم يكن ما قدمته كافياً

أن ينتهي الأمر هكذا… يا له من ألم قاسٍ.

إن اضطررت للرحيل، دعوني أغادر مرفوع الرأس

لا تتركوني أتعفن هنا، أحدّق في الجدار!

لم أنته! لم تنفد طاقتي!

لكن أيامي في ليفربول… غربت كالشمس.

مو صلاح!

الملك الذي نزعتم تاجه

مو صلاح!

أنتم تتركونه يسقط

تدفنون أرقامه وتصمتون جناحه،

هذه هي سقوط الملك المصري.

لقد وصلني الرسالة… وسترون…

ستفتقدون الفرعون…حين أغادر.… صمت.

وكانت أزمة صلاح وسلوت، اشتعلت بعد جلوسه للمرة الثالثة على التوالي على مقاعد البدلاء خلال المواجهة الأخيرة التى جمعتهما بـ ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفرعون المصري انضم لصفوف ليفربول في عام 2017، وعلى مدار 8 سنوات في الريدز شارك في 420 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 250 هدفاً، وصنع 116 آخرين.