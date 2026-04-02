بيراميدز يهنئ لاعبه ماييلي بتأهل الكونغو لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

12:10 ص 02/04/2026

ماييلي

تقدم نادي بيراميدز بالتهنئة إلى مهاجمه الدولي فيستون ماييلي والاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ ولأول مرة منذ 52 عاما بعد الفوز على نظيره منتخب جامايكا بهدف دون مقابل في مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر والذي سبق وتولى قيادة نادي بيراميدز في وقت سابق

وأكد نادي بيراميدز في التهنئة على اعتزازه الشديد بتواجد الدولي الكونغولي فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2025 في صفوفه، وتواجده ضمن كتيبة منتخب الكونغو الذي صنع الإنجاز وتأهل إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة من الغياب.

وبتأهل المنتخب الكونغولي إلى نهائيات كأس العالم انضم إلى المجموعة الحادية عشرة والتي تضم إلى جانبه منتخبات البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
