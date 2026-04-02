أكد هشام حنفي أن منتخب مصر قدم مستويات مميزة خلال معسكر مارس سواء في الفوز على السعودية أو التعادل السلبي أمام إسبانيا، مشيراً إلى أن المنتخب استفاد بشكل كبير من التجربتين.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بأداء المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن الفوز الكبير على السعودية يعكس قوة الكرة المصرية.

وأضاف أن الدوري المصري أقوى من الدوري السعودي مستشهداً بنتائج الأندية المصرية أمام نظيرتها السعودية إلى جانب فوز المنتخب برباعية في إحدى المواجهات، مؤكداً أن ذلك دليل على قوة المسابقة المحلية.

وأشار إلى أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام السعودية بينما كان الاختبار الحقيقي أمام إسبانيا، موضحاً أنه كان واثقاً من تحقيق نتيجة إيجابية حتى في حال الخسارة بفارق هدف وحيد فقط.

وأوضح أن الفراعنة قدموا شوطاً أول مميزاً أمام إسبانيا سيطروا خلاله على مجريات اللعب وأهدروا فرصة خطيرة، معرباً عن رضاه عن الأداء أمام منتخب كبير بحجم إسبانيا.

وأكد أن المنتخب خرج بعدة مكاسب فنية ومعنوية من المباراة سواء على مستوى النتيجة أو الأداء.

تقييم هشام حنفي لأداء نجوم منتخب مصر



وفي الجانب الفني، أشار حنفي إلى أن تريزيجيه لا يقدم أفضل مستوياته عند مشاركته كبديل، معرباً عن تفضيله استمرار إمام عاشور في الملعب رغم تراجع مستواه في الشوط الأول.

كما أوضح أن إمام عاشور كان تحت ضغط كبير من لاعبي المنتخب الإسباني بسبب الرقابة القوية عليه، لافتاً إلى أنه كان يتمنى منح هيثم حسن وقتاً أطول خلال اللقاء.

