الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

نجم الأهلي السابق: الدوري المصري أقوى من السعودي

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 02/04/2026

اللاعب هشام حنفي

أكد هشام حنفي أن منتخب مصر قدم مستويات مميزة خلال معسكر مارس سواء في الفوز على السعودية أو التعادل السلبي أمام إسبانيا، مشيراً إلى أن المنتخب استفاد بشكل كبير من التجربتين.
وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بأداء المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن الفوز الكبير على السعودية يعكس قوة الكرة المصرية.

وأضاف أن الدوري المصري أقوى من الدوري السعودي مستشهداً بنتائج الأندية المصرية أمام نظيرتها السعودية إلى جانب فوز المنتخب برباعية في إحدى المواجهات، مؤكداً أن ذلك دليل على قوة المسابقة المحلية.

وأشار إلى أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام السعودية بينما كان الاختبار الحقيقي أمام إسبانيا، موضحاً أنه كان واثقاً من تحقيق نتيجة إيجابية حتى في حال الخسارة بفارق هدف وحيد فقط.

وأوضح أن الفراعنة قدموا شوطاً أول مميزاً أمام إسبانيا سيطروا خلاله على مجريات اللعب وأهدروا فرصة خطيرة، معرباً عن رضاه عن الأداء أمام منتخب كبير بحجم إسبانيا.

وأكد أن المنتخب خرج بعدة مكاسب فنية ومعنوية من المباراة سواء على مستوى النتيجة أو الأداء.

تقييم هشام حنفي لأداء نجوم منتخب مصر


وفي الجانب الفني، أشار حنفي إلى أن تريزيجيه لا يقدم أفضل مستوياته عند مشاركته كبديل، معرباً عن تفضيله استمرار إمام عاشور في الملعب رغم تراجع مستواه في الشوط الأول.

كما أوضح أن إمام عاشور كان تحت ضغط كبير من لاعبي المنتخب الإسباني بسبب الرقابة القوية عليه، لافتاً إلى أنه كان يتمنى منح هيثم حسن وقتاً أطول خلال اللقاء.

إقرأ أيضاً:

مصدر يكشف التفاصيل المالية لانتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

نجم منتخب إيطاليا وزوجته يتعرضان للإساءة بعد توديع كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
نصائح طبية

كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة