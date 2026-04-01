بات النجم المصري محمد صلاح، محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية، بعد إعلان رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ويخوض صلاح آخر فتراته بقميص ليفربول، حيث من المنتظر أن يغادر الريدز بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 مواسم قضاها داخل قلعة الأنفيلد.

تفاصيل اهتمام نابولي بضم محمد صلاح

كشف تقرير عالمي عبر موقع "fichajes" الإسباني، أن نادي نابولي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح ويراقب موقفه بقوة في الفترة الأخيرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول.

وأشار التقرير أن نابولي يري هذه الفرصة مثالية لضم صلاح مجانًا، والتعاقد مع لاحب صاحب شعبية كبيرة وقدرات عالية.

إقرأ أيضًا:

