موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
كتب : محمد الميموني
يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 4 أبريل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2026/25.
موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي
وتقام المباراة في تمام الساعة 1:45 على استاد "الاتحاد" .
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت .
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 49 نقطة.