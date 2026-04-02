3 مواجهات فاصلة للأهلي في أبريل لحسم سباق الدوري

كتب : محمد خيري

09:00 ص 02/04/2026 تعديل في 10:02 ص

فريق الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من المباريات المهمة خلال شهر أبريل الجاري، والتي تمثل محطة حاسمة في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويُعد الدوري البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الأهلي هذا الموسم، بعدما ودّع منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 3 مباريات قوية خلال الشهر، يسعى خلالها لتحقيق نتائج إيجابية لمواصلة المنافسة على اللقب.

جدول مباريات الأهلي في أبريل:

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – الثلاثاء 7 أبريل، الساعة 8:00 مساءً
الأهلي × سموحة – السبت 11 أبريل، الساعة 8:00 مساءً
بيراميدز × الأهلي – الإثنين 27 أبريل، الساعة 8:00 مساءً

