توعدت إيران بمواصلة عملياتها العسكرية في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتوقف قبل تحقيق ما وصفته بإجبار الولايات المتحدة وإسرائيل على "الندم والاستسلام".

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، أمير ذو الفقاري، إن بلاده مستمرة في الحرب الجارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية بشأن القدرات العسكرية الإيرانية "غير دقيقة وغير مكتملة".

وجاءت هذه التصريحات في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "تسنيم" ووكالة "فارس"، في ظل تصاعد التوترات العسكرية.

ويأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن واشنطن تعتزم تنفيذ ضربات "قوية" ضد إيران خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الولايات المتحدة تمضي في تحقيق أهدافها العسكرية.