تنفيذ 43 ألف حكم قضائي وضبط 342 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

09:52 ص 02/04/2026

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، وحققت نتائج ملموسة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز السيطرة الأمنية على الشوارع والميادين.

أسفرت الحملات عن ضبط 342 قضية مخدرات، شملت 290 متهمًا، حيث تم ضبط كميات متنوعة من الحشيش والبانجو والهيدرو والهيروين، إضافة إلى الإستروكس والآيس والشابو والبودر. وشملت الحملات تكثيف المراقبة على المروجين والمتعاطين، وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت القوات أيضًا من ضبط 70 قطعة سلاح ناري بحوزة 60 متهمًا، تضمنت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إلى جانب 243 قطعة سلاح أبيض. كما تم كشف ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل نطاق إحدى المحافظات، ما يعكس خطورة انتشار هذه الأدوات وإمكانية استخدامها في الجرائم.

في إطار الحفاظ على الأمن العام، نفذت الحملات 40,422 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت ضبط متهمين هاربين وعدد من مثيري الشغب. كما تم التحفظ على دراجات نارية مخالفة وفحص سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 10 حالات.

شهدت الحملة انتشارًا مكثفًا لقوات المرور والشرطة بالمحاور الرئيسية والميادين لضبط المخالفات المرورية، وتنظيم حركة السير، والتأكد من التزام السائقين بقواعد المرور، خاصة في المناطق المكتظة والسكنية.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، مع تحويل المتهمين للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بشكل دوري لضبط المخالفات وحماية المواطنين.


