

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، وحققت نتائج ملموسة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز السيطرة الأمنية على الشوارع والميادين.

تنفيذ 40 ألف حكم قضائي

أسفرت الحملات عن ضبط 342 قضية مخدرات، شملت 290 متهمًا، حيث تم ضبط كميات متنوعة من الحشيش والبانجو والهيدرو والهيروين، إضافة إلى الإستروكس والآيس والشابو والبودر. وشملت الحملات تكثيف المراقبة على المروجين والمتعاطين، وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 342 قضية مخدرات

تمكنت القوات أيضًا من ضبط 70 قطعة سلاح ناري بحوزة 60 متهمًا، تضمنت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إلى جانب 243 قطعة سلاح أبيض. كما تم كشف ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل نطاق إحدى المحافظات، ما يعكس خطورة انتشار هذه الأدوات وإمكانية استخدامها في الجرائم.

تنفيذ الأحكام القضائية

في إطار الحفاظ على الأمن العام، نفذت الحملات 40,422 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت ضبط متهمين هاربين وعدد من مثيري الشغب. كما تم التحفظ على دراجات نارية مخالفة وفحص سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 10 حالات.

تأمين الطرق والميادين

شهدت الحملة انتشارًا مكثفًا لقوات المرور والشرطة بالمحاور الرئيسية والميادين لضبط المخالفات المرورية، وتنظيم حركة السير، والتأكد من التزام السائقين بقواعد المرور، خاصة في المناطق المكتظة والسكنية.

الإجراءات القانونية

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، مع تحويل المتهمين للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بشكل دوري لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

