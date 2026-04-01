استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيلي على ضم 24 لاعباً لقائمة منتخب البرازيل من أصل 26 لاعباً استعداداً لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت صحيفة "ESPN" البرازيلية، أن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، سيضيف لاعبين آخرين قبل إعلان القائمة النهائية، وذلك قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة، ولكن القائمة المبدئية شهدت غياب اسم نيمار عن قائمة مونديال 2026

ونعرض خلال السطور التالية قائمة منتخب البرازيل المبدئية في كأس العالم كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أليسون، إيدرسون، بينتو.

ـ خط الدفاع: دانيلو، ويسلي، أليكس ساندرو، دوجلاس سانتوس، ماركينيوس، جابرييل، ميليتاو، بريمر، ليو بيريرا.

ـ خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، فابينيو، أندريه سانتوس، دانيلو سانتوس.

ـ خط الهجوم: استيفاو، لويس هنريكي، فينيسيوس جونيور، مارتينيلي، ماثيوس كونيا، جواو بيدرو، رافينيا.