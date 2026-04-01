الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

نيمار خارج قائمة منتخب البرازيل في مونديال 2026

كتب : محمد الميموني

09:05 م 01/04/2026
    نيمار
    نيمار (2)
استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيلي على ضم 24 لاعباً لقائمة منتخب البرازيل من أصل 26 لاعباً استعداداً لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت صحيفة "ESPN" البرازيلية، أن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، سيضيف لاعبين آخرين قبل إعلان القائمة النهائية، وذلك قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة، ولكن القائمة المبدئية شهدت غياب اسم نيمار عن قائمة مونديال 2026

ونعرض خلال السطور التالية قائمة منتخب البرازيل المبدئية في كأس العالم كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أليسون، إيدرسون، بينتو.

ـ خط الدفاع: دانيلو، ويسلي، أليكس ساندرو، دوجلاس سانتوس، ماركينيوس، جابرييل، ميليتاو، بريمر، ليو بيريرا.

ـ خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، فابينيو، أندريه سانتوس، دانيلو سانتوس.

ـ خط الهجوم: استيفاو، لويس هنريكي، فينيسيوس جونيور، مارتينيلي، ماثيوس كونيا، جواو بيدرو، رافينيا.

نيمار أنشيلوتي كأس العالم منتخب البرازيل

أحدث الموضوعات

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق