ترامب: سنعيد إيران للعصر الحجري خلال الثلاثة أسابيع المقبلة
كتب : محمد أبو بكر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دمرت البحرية الايرانية.
وأضاف الرئيس الأمريكي في خطابه للأمة: "سنعيد إيران للعصر الحجري خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".
وأوضح ترامب: "دمرنا كل ايران ولم يبقى لديهم جيش ولا أسلحة ولا رادارات ولا صواريخ ولا دفاع جوي".
وتابع دونالد ترامب: "إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي في موقع سري ومختلف تماما".
وأكمل الرئيس الأمريكي: "طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية".