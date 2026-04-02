قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دمرت البحرية الايرانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في خطابه للأمة: "سنعيد إيران للعصر الحجري خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".

وأوضح ترامب: "دمرنا كل ايران ولم يبقى لديهم جيش ولا أسلحة ولا رادارات ولا صواريخ ولا دفاع جوي".

وتابع دونالد ترامب: "إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي في موقع سري ومختلف تماما".

وأكمل الرئيس الأمريكي: "طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية".