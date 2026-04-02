شهدت أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة الماضية زيادة جديدة بمختلف أسواق الجمهورية وذلك بالتزامن مع بدء موسم شراء الأضاحي 2026 الذي يحرص فيه المسلمون على شراء الأضحية وتربيتها تمهيدا لفديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك المنتظر حلوله نهاية شهر مايو.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن زيادة أسعار المحروقات تسبب في زيادة كيلو اللحم القائم بقيمة 5 جنيها بمختلف أنواعه ما أدى إلى زيادة أسعار اللحوم المذبوحة بكافة محلات الجزارة بمختلف أسواق الجمهورية.

وأضاف أبو صدام قائلا: كما أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة تكلفة التسمين على المربين مما دفع البعض للبيع بسعر منخفض حتى لا يتعرض للخسارة خاصة أننا في موسم شراء أضاحي عيد الأضحى المبارك 2026 ".

شعبة القصابين تعلق على زيادة أسعار اللحوم

وفي سياق متصل قال مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين إن نسبة الإقبال على شراء اللحوم خلال الفترة الحالية في معدلاتها الطبيعية ومقبولة

وأوضح وهبة خلال تصريحاته لمصراوي أن الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية يرجع لعدة أسباب أولها تحريك سعر المحروقات حيث تسبب في زيادة تكلفة النقل على الجزارين وذلك بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه مما تسبب في زيادة مستلزمات الإنتاج والتثمين على المربين.

وأشار وهبة إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تراجعا ملحوظا عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك حيث ستكون هناك كميات كافة من اللحوم داخل المنازل مما يؤدي لتراجع نسبة الإقبال على الشراء.

أسعار اللحوم

وتراوحت تراوحت أسعار لحم الكندوز البلدي بين 390 و 445 جنيهًا للكيلوجرام بينما سجل سعر كيلو اللحوم البلدى 430 جنيها وكيلو السن 440 جنيها و كيلو الفخذ 500 جنيه و اللحوم الكندوز البلدي: 350 - 450 جنيه للكيلو و كيلو الماعز 500 جنيه.

