مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

دوناروما يتحدث عن صدمة غياب إيطاليا عن كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

08:54 م 01/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دوناروما
  • عرض 7 صورة
    دوناروما 2
  • عرض 7 صورة
    بكاء دوناروما (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    بكاء دوناروما (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    دوناروما
  • عرض 7 صورة
    دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كسر جانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي وقائد منتخب إيطاليا، صمته بعد فشل الآتزوري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.


ماذا قال دوناروما عن توديع إيطاليا كأس العالم 2026


وكتب دوناروما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بكيت بعد المباراة بسبب خيبة الأمل لعدم قدرتنا على قيادة إيطاليا إلى المكان الذي تستحقه".


وأضاف: "أشعر بحزن عميق مع بقية لاعبي المنتخب وأعلم أن جماهيرنا تشعر بنفس الألم، الكلمات لا تكفي الآن لكن بعد هذه الخيبة الكبيرة يجب أن نجد الشجاعة لطي الصفحة من جديد مع القوة والشغف والإيمان".


وتابع دوناروما: "الإيمان هو الدافع للتقدم والحياة تكافئ من يبذل كل جهده دون تردد، يجب أن نبدأ من جديد معاً لإعادة إيطاليا إلى مكانها الطبيعي".

إيطاليا تودع مونديال 2026


وغابت إيطاليا عن كأس العالم هذا الصيف بعد خسارتها أمام البوسنة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب زينيتسا بنهائي المسار الأول بملحق أوروبا لتصفيات المونديال، ليصبح بذلك المنتخب الإيطالي أول بطل سابق يغيب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة.


مشاركات دوناروما مع المنتخب الإيطالي


يذكر أن دوناروما خاض أول مباراة دولية له مع المنتخب الإيطالي في سن 16 عاماً، فيما شارك في 81 مع المنتخب الأول حتى الآن.

دوناروما منتخب إيطاليا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
