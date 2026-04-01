كسر جانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي وقائد منتخب إيطاليا، صمته بعد فشل الآتزوري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.



ماذا قال دوناروما عن توديع إيطاليا كأس العالم 2026



وكتب دوناروما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بكيت بعد المباراة بسبب خيبة الأمل لعدم قدرتنا على قيادة إيطاليا إلى المكان الذي تستحقه".



وأضاف: "أشعر بحزن عميق مع بقية لاعبي المنتخب وأعلم أن جماهيرنا تشعر بنفس الألم، الكلمات لا تكفي الآن لكن بعد هذه الخيبة الكبيرة يجب أن نجد الشجاعة لطي الصفحة من جديد مع القوة والشغف والإيمان".



وتابع دوناروما: "الإيمان هو الدافع للتقدم والحياة تكافئ من يبذل كل جهده دون تردد، يجب أن نبدأ من جديد معاً لإعادة إيطاليا إلى مكانها الطبيعي".

إيطاليا تودع مونديال 2026



وغابت إيطاليا عن كأس العالم هذا الصيف بعد خسارتها أمام البوسنة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب زينيتسا بنهائي المسار الأول بملحق أوروبا لتصفيات المونديال، ليصبح بذلك المنتخب الإيطالي أول بطل سابق يغيب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة.



مشاركات دوناروما مع المنتخب الإيطالي



يذكر أن دوناروما خاض أول مباراة دولية له مع المنتخب الإيطالي في سن 16 عاماً، فيما شارك في 81 مع المنتخب الأول حتى الآن.

