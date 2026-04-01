أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي لكرة القدم بعد خوض مباراة مصر وإسبانيا الودياً.

وسجل منتخب مصر لكرة القدم تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحقق أفضل مركز له خلال ما يقارب تسع سنوات.

مركز منتخب مصر عالمياً

وصعد المنتخب المصري مركزين دفعة واحدة عقب انتهاء معسكر شهر مارس، ليحتل المركز 29 عالميا بدلاً من المركز 31 عالمياً، وهو أفضل ترتيب يحققه منذ أغسطس عام 2017.

ويظل أفضل مركز حققه منتخب مصر في تصنيف "فيفا" خلال عام 2017، عندما احتل المركز 25 عالميًا، في فترة شهدت تفوقه حينها على منتخب المغرب لكرة القدم في الترتيب الدولي.

نتائج منتخب مصر الودياً

وجاء هذا التقدم بعد نتائج إيجابية حققها المنتخب خلال فترة التوقف الدولي، حيث فاز على منتخب السعودية لكرة القدم بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مباراة ودية، إلى جانب تعادله سلبيا أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم.

مراكز المنتخبات الأفريقية عالمياً

وعلى الصعيد القاري، يحتل المنتخب المصري المركز الخامس بين منتخبات إفريقيا، خلف كل من منتخب المغرب الذي تحتل المركز الثامن عالمياً ومنتخب السنغال الذي تحتل المركز 14عالمياً ومنتخب نيجيريا الذي تحتل المركز 26 عالمياً ومنتخب الجزائر الذي تحتل المركز 28 عالمياً، مما يلاحظ تحسن منتخب مصر تدريجيا.