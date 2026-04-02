الجيش الإيراني يحذر: لن ينجو الأعداء في حال تنفيذ عملية برية

كتب : وكالات

10:06 ص 02/04/2026

القائد العام للجيش الإيراني

حذّر القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، من أي محاولة لتنفيذ عملية برية ضد بلاده، مؤكدًا أن القوات الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي تحرك من هذا النوع.

وقال حاتمي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إن "أي قوة معادية تحاول تنفيذ عملية برية لن تنجو"، مشددًا على ضرورة متابعة تحركات الخصوم والاستعداد لمواجهة مختلف سيناريوهات الهجوم.

وأضاف أن من المهم وضع خطط فعالة للتصدي لأساليب القتال المحتملة، مؤكدًا أن استمرار حالة التهديد غير مقبول، وأنه لا يمكن القبول بأن تبقى مناطق أخرى آمنة بينما يواجه الداخل الإيراني المخاطر.

