ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، بينما انخفض في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع.