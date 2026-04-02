إعلان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

09:46 ص 02/04/2026

صعود الجنيه مقابل الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، بينما انخفض في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

