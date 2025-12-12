ليس سلوت وحده.. المتسببون في استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المتسببين في استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الريدز.

أزمة محمد صلاح وأرني سلوت

انفجر محمد صلاح غاضبا عقب مباراة ليدز يونايتد، وقال: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي - وهذا واضح للجميع - على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي، وأنا أجلس على مقاعد البدلاء، ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به".

وأضاف: "من الواضح تماماً أن أحدهم يريد تحميلني كامل المسؤولية. لقد وعدني النادي بالكثير في الصيف، ولكنني حتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم وفوا بتلك الوعود، أقولها مراراً وتكراراً، كانت تربطني علاقة جيدة بالمدرب، وفجأة انقطعت علاقتنا تماماً، لا أعرف السبب. يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".

المتسببون في استبعاد محمد صلاح من مباراة إنتر ميلان

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "قرار استبعاد صلاح من رحلة سان سيرو لخوض مباراة إنتر ميلان، شمل المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز والمالكين "مجموعة فينواي الرياضية ".

وأضاف: "قررنا كنادي، وكنتُ جزءاً من هذا القرار، عدم اصطحابه لمباراة إنتر ميلان، أما فيما يتعلق باختيار التشكيلة أو الفريق، فهذا يعود لي، لكن هذا لا يعني أنني لا أتحدث معهم (هيوز ومجموعة فينواي الرياضية)".

