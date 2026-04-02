السكة الحديد: إجراءات احترازية لمواجهة الطقس غير المستقر

كتب : محمد نصار

10:26 ص 02/04/2026 تعديل في 02:27 م
    الطقس السيئ
    الطقس السيئ

في إطار المتابعة المستمرة للتقلبات الجوية التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية، وما يصاحبها من تأثيرات متوقعة على حركة التشغيل وانتظام الخدمة المقدمة للسادة جمهور الركاب، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ الإجراءات التشغيلية الاحترازية بما يضمن الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان، وضمان استمرارية الخدمة على مستوى الشبكة.

حركة القطارات تتم وفق منظومة دقيقة

وتؤكد الهيئة أن إدارة حركة القطارات تتم وفق منظومة دقيقة تضع اعتبارات السلامة في مقدمة أولوياتها، من خلال إجراءات تشغيلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل خط ودرجة تأثره بالظروف الجوية، بما في ذلك إجراء تعديلات مؤقتة على جداول التشغيل أو تقليل السرعات في بعض القطاعات، كذلك تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لحالة السكة والبنية الأساسية ونظم الإشارات، ورفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات التشغيل.

الحفاظ على معدلات التشغيل

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن فرق العمل تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على معدلات التشغيل والتعامل الفوري مع أي مستجدات تفرضها الأحوال الجوية غير المستقرة على امتداد خطوط الشبكة.

وتعرب الهيئة عن تقديرها الكامل لتفهم السادة الركاب لطبيعة هذه الظروف، مؤكدة أن ما يتم تطبيقه من إجراءات يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المباشرة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعناصر التشغيل، باعتبارهما الركيزة الأساسية التي تستند إليها في أداء دورها الحيوي لخدمة أبناء الشعب المصري.

