مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما علاقة ميسي؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:43 ص 12/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (2)
  • عرض 15 صورة
    زينة تدعم محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (6)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (9)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (7)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (12)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (4)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (8)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (6)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر النجم المصري محمد صلاح حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أزمته مع مدربه الهولندي آرني سلوت وغموض مستقبله مع الفريق.

وشهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في مستقبل اللاعب، بعدما أبدت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم اهتمامها بضم النجم المصري للانضمام إلى فرق الدوري الأميركي والسير على خطى ليونيل ميسي.

وذكرت الرابطة أن سان دييجو وشيكاجو فاير أبديا اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع الفرعون المصري بعد أزمته الأخيرة مع مدربه آرني سلوت.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل، قال دون جاربر مفوض الدوري الأميركي: "إذا قرر صلاح الانضمام إلى الدوري الأميركي، فسنرحب به ترحيبًا حارًا".

وتابع: " أنصح صلاح بالتواصل مع ليونيل ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهم ونجاحهم هناك ومدى تقبلهم لوجودهم في الدوري الأميركي".

ويواجه محمد صلاح، مستقبلًا غامضًا مع ليفربول عقب أزمته مع المدرب الهولندي آرني سلوت، والتي اشتدت لاستبعاده من تشكيلة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضًا..

آخرهم نجم الزمالك.. 20 صورة للاعبين تزوجوا لاعبات في مصر

الصدمات تتوالى.. سحب أرض نادي الزمالك في مطروح

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الأمريكي أزمة محمد صلاح محمد صلاح وسلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟