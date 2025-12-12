نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما علاقة ميسي؟

"4 مشاركات دون ألقاب".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

تصدر النجم المصري محمد صلاح حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أزمته مع مدربه الهولندي آرني سلوت وغموض مستقبله مع الفريق.

وشهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في مستقبل اللاعب، بعدما أبدت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم اهتمامها بضم النجم المصري للانضمام إلى فرق الدوري الأميركي والسير على خطى ليونيل ميسي.

وذكرت الرابطة أن سان دييجو وشيكاجو فاير أبديا اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع الفرعون المصري بعد أزمته الأخيرة مع مدربه آرني سلوت.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل، قال دون جاربر مفوض الدوري الأميركي: "إذا قرر صلاح الانضمام إلى الدوري الأميركي، فسنرحب به ترحيبًا حارًا".

وتابع: " أنصح صلاح بالتواصل مع ليونيل ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهم ونجاحهم هناك ومدى تقبلهم لوجودهم في الدوري الأميركي".

ويواجه محمد صلاح، مستقبلًا غامضًا مع ليفربول عقب أزمته مع المدرب الهولندي آرني سلوت، والتي اشتدت لاستبعاده من تشكيلة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

