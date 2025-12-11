نجم الزمالك السابق: عقلية محمد صلاح ستفصل بين سلوت وأمم إفريقيا

أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لم يُعامل بالقيمة الفنية الحقيقية التي يستحقها من قبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت خلال الفترة الأخيرة مع ليفربول، مؤكدًا أن تراجع نتائج الفريق ليس بسبب اللاعب.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: "تراجع مستوى ونتائج ليفربول يعود إلى العديد من الأخطاء الفنية داخل الفريق، وليس إلى محمد صلاح، وتحميله مسؤولية الإخفاقات أمر غير منطقي في ظل التزامه وأدائه المميز داخل الملعب."

وأضاف نجم الزمالك السابق أن عقلية محمد صلاح الاحترافية تساعده دائمًا على الفصل بين مشاكله مع النادي وبين تمثيله لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن وجوده مع المنتخب يمنحه فرصة للتركيز والهدوء بعيدًا عن ضغوط الأندية.

وتطرق عبد الحليم للحديث عن المنظومة الرياضية في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين أطرافها ليست على أفضل حال، وأن هناك من يتمنى فشل الآخرين بدلًا من دعم نجاحهم.

وبخصوص منتخب مصر الثاني، أوضح عبد الحليم أن لا يوجد لاعب في القائمة الحالية يصلح لتمثيل المنتخب الأول، مؤكدًا أن غياب التنسيق بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، وحلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الثاني، كان سببًا رئيسيًا في الأداء المخيب للمنتخب خلال بطولة كأس العرب.

واختتم تصريحاته بالحديث عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخ الرياضة المصرية، ومعبرًا عن دهشته من خوض الفريق مباراتين في يومي 25 و27 ديسمبر ضمن بطولتين مختلفتين، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين والجهاز الفني.