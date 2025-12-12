مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

بعد تألقه في كأس العرب.. ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:33 ص 12/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (4)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ - فلسطين
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (19) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في صفوف الزمالك، الأنظار إليه في بطولة كأس العرب، وذلك بعد تألقه رفقة الفدائيين رغم توديعهم البطولة من دور ربع النهائي عقب الهزيمة من السعودية.

وسجل الدباغ هدف فلسطين الوحيد في مباراة السعودية التي انتهت لصالح الأخضر بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ماذا قدم عدي الدباغ في كأس العرب 2025 وفقًا لسوفا سكور؟

شارك عدي الدباغ في 4 مباريات مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

شارك في مباراتين كأساسي ومباراتين كبديل.

ملعب في الـ4 مباريات

سجل هدف واحد

إجمالي الدقائق التي لعبها 284

تمريرات دقيقة 15.5 (91%)

مجمل التفوق في الثنائيات 2.3 (28%)

تمت مراوغته في كل مباراة 0.0

لم يتلقى أي بطاقات صفراء أو حمراء

إقرأ أيضًا..

آخرهم نجم الزمالك.. 20 صورة للاعبين تزوجوا لاعبات في مصر

الصدمات تتوالى.. سحب أرض نادي الزمالك في مطروح

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ منتخب فلسطين أرقام عدي الدباغ كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟