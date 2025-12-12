بعد تألقه في كأس العرب.. ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين أمام السعودية ؟ (تقرير رقمي)

خطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في صفوف الزمالك، الأنظار إليه في بطولة كأس العرب، وذلك بعد تألقه رفقة الفدائيين رغم توديعهم البطولة من دور ربع النهائي عقب الهزيمة من السعودية.

وسجل الدباغ هدف فلسطين الوحيد في مباراة السعودية التي انتهت لصالح الأخضر بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ماذا قدم عدي الدباغ في كأس العرب 2025 وفقًا لسوفا سكور؟

شارك عدي الدباغ في 4 مباريات مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

شارك في مباراتين كأساسي ومباراتين كبديل.

ملعب في الـ4 مباريات

سجل هدف واحد

إجمالي الدقائق التي لعبها 284

تمريرات دقيقة 15.5 (91%)

مجمل التفوق في الثنائيات 2.3 (28%)

تمت مراوغته في كل مباراة 0.0

لم يتلقى أي بطاقات صفراء أو حمراء

