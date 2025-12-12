مباريات الأمس
لماذا يؤجل ليفربول وداع محمد صلاح?

كتب : نهي خورشيد

01:55 ص 12/12/2025
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تجنب نادي ليفربول تنظيم وداع جماهيري للدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة السبت المقبل أمام برايتون ضمن منافسات البريميرليج.

وبحسب ما ذكره كريس باسكومب في صحيفة تليجراف البريطانية أن النادي يخشي فهم أي تكريم على أنه تأكيد لرحيل اللاعب، وهو ما يؤدي إلى إضعاف موقف الإدارة التفاوضي في سوق الانتقالات خاصة مع اقتراب انتهاء عقد صلاح في 2025.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولو ليفربول يتجنبون أي إشارة إلى نهاية حقبته منعاً للتفسير أو فتح الباب أمام العروض، خوفاً من خفض القيمة المتوقعة للنادي في حال قرر اللاعب الرحيل.

لذا اختارت إدارة الريدز التزام الصمت وعدم تنظيم أي وداع، من أجل التحكم في الأحاديث الإعلامية وتجنب أي شيء قد تؤثر على المفاوضات المحتملة.

والجدير بالذكر أن الأزمة بين صلاح ومدربه الدنماركي سلوت، بدأت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول سلوت أزمة محمد صلاح

