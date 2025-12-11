مباريات الأمس
إعلان

محمد صلاح الأبرز.. كاف يبرز نجوم القميص رقم 10 في افريقيا (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

11:41 م 11/12/2025
أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قائمة من اللاعبين الأفارقة البارزين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث لفت الأنظار إلى أصحاب القميص رقم 10 في منتخبات القارة، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، بينما نشر كاف عبر صفحته الرسمية على منصة X تدوينة خاصة أكد خلالها أن الرقم 10 يحمل تاريخاً استثنائياً في عالم كرة القدم، وأن البطولة تفصلها أيام قليلة عن الانطلاق.

ويبدأ منتخب مصر مشواره ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، في الوقت الذي يستعد فيه الفراعنة للظهور من جديد في البحث عن لقبهم القاري.

يُذكر أن النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية 2023 أقيمت في كوت ديفوار وتُوّج بها أصحاب الأرض بعد الفوز على نيجيريا في النهائي.

محمد صلاح كاف أمم افريقيا كأس أمم افريقيا منتخب مصر

