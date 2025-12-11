محمد صلاح الأبرز.. كاف يبرز نجوم القميص رقم 10 في افريقيا (فيديو)

أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قائمة من اللاعبين الأفارقة البارزين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث لفت الأنظار إلى أصحاب القميص رقم 10 في منتخبات القارة، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، بينما نشر كاف عبر صفحته الرسمية على منصة X تدوينة خاصة أكد خلالها أن الرقم 10 يحمل تاريخاً استثنائياً في عالم كرة القدم، وأن البطولة تفصلها أيام قليلة عن الانطلاق.

ويبدأ منتخب مصر مشواره ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، في الوقت الذي يستعد فيه الفراعنة للظهور من جديد في البحث عن لقبهم القاري.

رقم استثنائي ومختلف حمله أساطير عبر التاريخ. ✨



10 أيام فقط تفصلنا عن أكبر وأهم حدث في القارة السمراء. كأس أمم إفريقيا 2025. 🏆#TotalEnergiesAFCON2025pic.twitter.com/hiG5pi2sMT — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 11, 2025

يُذكر أن النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية 2023 أقيمت في كوت ديفوار وتُوّج بها أصحاب الأرض بعد الفوز على نيجيريا في النهائي.

