بعد وفاة "أدهم".. "ستيم بني سويف" تخلي السكن وتعلق الامتحانات

خيّمت حالة من الحزن العميق على المجتمع التعليمي في بني سويف، عقب وفاة الطالب "أدهم عاطف محمد" متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي حاد، في واقعة دفعت إدارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة، تضمنت تعليق الامتحانات لكافة المراحل، وإخلاء المبنى بالكامل من الطلاب المقيمين بنظام السكن الداخلي والبالغ عددهم 265 طالبًا وطالبة، حيث تم توفير حافلات لنقلهم إلى محافظاتهم ومنازلهم، وذلك بالتزامن مع صدور قرار بإنهاء تكليف مديرة المدرسة السابقة وتكليف ماجد نادي بإدارة شؤون المدرسة.

تعقيم ونفي الشائعات

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أوضح ماجد نادي، المكلف بإدارة المدرسة، أن الإدارة استغلت فترة خلو المبنى من الطلاب لاستدعاء شركة خدمات متخصصة للقيام بعمليات تعقيم شاملة للغرف وكافة الطوابق.

ونفى المسؤول بشكل قاطع ما تردد من شائعات حول وجود تفشٍ لوباء كورونا أو نزلات برد جماعية بين طلاب السكن الداخلي، مؤكدًا أن هذه الأقاويل "لا تستند إلى أي معلومات دقيقة"، وأن الإجراءات المتخذة هدفها الحفاظ على سلامة الطلاب وامتصاص صدمة وفاة زميلهم.

امتحان داخل العزل

من زاوية أخرى، كشف عاطف محمد، والد الطالب المتوفى، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نجله، مشيرًا إلى أنه قام بتوصيله للمدرسة يوم الأحد الماضي لأداء الامتحانات بناءً على إصرار الطالب رغم معاناته من نزلة برد بدت عادية حينها.

وأوضح الأب أن نجله خاض امتحاني يومي الأحد والإثنين باستخدام جهاز "لاب توب" وهو داخل غرفة عزل بالمدرسة نظرًا لمرضه، قبل أن تتواصل معه الإدارة لإبلاغه بتدهور الحالة الصحية للطالب بشكل مفاجئ.

رحلة العلاج والاتهامات

وسرد الأب رحلة علاج نجله القصيرة والمؤلمة، حيث تم نقله بداية إلى المستشفى التخصصي، ومنه إلى مستشفى التأمين الصحي، ليستقر به الحال في مستشفى الصدر حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ووجه والد الضحية اتهامات مباشرة لإدارة المدرسة والطاقم الطبي المكون من طبيبة وممرضتين بـ "التقصير والإهمال الجسيم"، معتبرًا أن ترك نجله يؤدي الامتحان في ظل تدهور حالته وعدم التدخل الطبي السريع خلال 48 ساعة فقط يعد خطأً أدى لتطور الحالة إلى التهاب رئوي قاتل، وهي الاتهامات التي دفعت الجهات المعنية للتحرك العاجل وفحص الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

