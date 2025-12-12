إعلان

"مصر للطيران للتدريب" تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية

كتب : محمد أبو بكر

02:20 ص 12/12/2025

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA) بعد اجتيازها سلسلة من المراجعات والتقييمات الفنية التي أجرتها فرق التفتيش الأوروبية وفق أحدث معايير السلامة والجودة الدولية.

هذا الإنجاز، وفق بيان مصر للطيران، يعكس قدرة الأكاديمية في الحفاظ على منظومة تدريب ذات كفاءة عالية تتوافق مع المتطلبات الصارمة لصناعة النقل الجوي.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الاعتمادات هي امتداد لمسيرة طويلة من التطوير المستمر داخل الأكاديمية، وتمثل شهادة ثقة دولية في قدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وشدد على أن هذا التجديد إنجاز مشرف جاء نتيجة عمل منسق وجهود كبيرة بذلها فريق الأكاديمية بكافة قطاعاته، موجهًا الشكر والتقدير على التزامهم واحترافهم وروحهم العالية في تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أوضح الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي لطرازات: ,B737-800 ,B777-200ER A320 Neo/Ceo وذلك بأعلى مستويات التأهيل، مما يؤكد ريادة الأكاديمية كمركز تدريب معتمد.

وأكد أن هذا التجديد يؤكد النجاح في الالتزام بتطبيق معايير السلامة والجودة وتدعيم خططنا في التوسع الإقليمي والدولي، حيث تعمل الأكاديمية على تطوير أجهزة المحاكاة، وتطوير مهارات المدربين والفنيين، بما يواكب التطورات الهندسية والتكنولوجية في مجال الطيران ويتماشى مع أحدث متطلبات الصناعة.

