الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بيان الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

وكشف البيان الإحصائي الذي أعلنه المستشار رئيس اللجنة العامة، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة بلغ 1,263,604 ناخباً، فيما بلغ عدد الحضور ممن أدلوا بأصواتهم 35,591 ناخباً.

وأظهرت عمليات الفرز أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 33,198 صوتاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2,393 صوتاً.

وأسفر الحصر العددي لفرز الأصوات عن حصول المرشح هشام إبراهيم عبد الحميد (هشام الرحماني) على 12,835 صوتاً، ورفعت سعد عبد الجليل (رفعت الهواري) على 2,058 صوتاً، وماري فايز فهيم على 237 صوتاً، وعبد السلام محمد رمضان على 2,345 صوتاً، وأحمد فتحي عبد الكريم على 208 أصوات، وعمرو محمد علي (عمرو عثمان) على 119 صوتاً.

وحصل بولس جرجس فؤاد على 126 صوتاً، وصبري جابر علي (صبري جابر صبره) على 94 صوتاً، ومحمد أحمد السعداوي على 128 صوتاً، وإيهاب محمود عبد الله على 141 صوتاً، وعيد إبراهيم عيد على 541 صوتاً، وكريمة إبراهيم مناع على 176 صوتاً، ونزيه كامل هيكل على 86 صوتاً، وأحمد صلاح الدين على 82 صوتاً.

كما أظهر الحصر العددي حصول المرشح عطا بهاء عطا (عطا سليم) على 6,574 صوتاً، وعبد الله داوود سليمان على 76 صوتاً، وكريم عبد الغني (كريم الشريف) على 54 صوتاً، والتابعي إبراهيم (القبطان هاني) على 6,080 صوتاً، ومايكل شمشون سعيد على 106 أصوات.

وحصل أحمد إبراهيم أبو اليزيد (أحمد المغربي) على 737 صوتاً، ومحمد شوقي جاد الله على 36 صوتاً، وسامي زكي بدر الدين على 71 صوتاً، وأسامة فتحي غنيم على 41 صوتاً، وأحمد السيد زايد (محمد زايد) على 68 صوتاً، وإبراهيم صبحي إبراهيم على 42 صوتاً، وأخيراً أحمد محمود شحاتة على 101 صوت.

واختتمت اللجنة العامة بيانها بالتأكيد على أن هذه النتائج سيتم رفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، المنوط بها إضافة أصوات المصريين بالخارج والبت في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية للفائزين.