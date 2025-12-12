بعد تألقه في كأس العرب.. ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

كشفت تقارير صحفية أمس الخميس، عن وجود اجتماع سري بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جوردان هيندرسون لاعب برينتفورد الحالي وقائد الريدز السابق.

وذكرت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن الاجتماع بين هيندرسون وصلاح، جاء عقب استبعاد النجم المصري من قائمة مباراة الفريق أمام إنتر ميلان، بعد انتقاده النادي بصورة قوية، بسبب عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ليدز بالدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الثنائي اجتمع في أحد المطاعم بلندن، لمدة تصل إلى 90 دقيقة وسط استماع كبير من النجم المصري لحديث صديقه هيندرسون.

وطبقا لمصادر خاصة للصحيفة، فأن صلاح كان يركز بشكل كبير للاستماع إلى ما يقوله زميله السابق بالريدز هيندرسون وكأنه يفكر فيما يقوله.

وجاء هذا الاجتماع، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النجم المصري مع فريق ليفربول الإنجليزي، مما أشار إلى إمكانية عودة صلاح للعب في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الدوري السعودي، الذي لعب به لفترة قصيرة هيندرسون.

وظهر محمد صلاح خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب



بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا