انتقد محمد صالح لاعب منتخب فلسطين، أداء الحكم المصري أمين خلال قيادته مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وكتب صالح عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الاجتماعي فيس بوك: "في يوم من الأيام بالدوري المصري، واليوم بعد الضربة اللي أخذتها براسي".

وأضاف: "وأنا على الأرض الحكم أمين عمر بيقلي قوم واسترجل، تحكيم آخر زمن والحمد لله راجل من ظهر راجل".

ومحمد صالح يعد من اللاعبين المعروفين في الكرة المصرية، حيث أنه سبق له اللعب في العديد من الأندية المصرية، وعلى رأسهم المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري وغيرهم من الأندية المصرية.

وكان الحكم المصري أمين عمر، أدار مباراة السعودية وفلسطين أمس الخميس، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر، في مباراة احتسب بها عمر ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي.

والجدير بالذكر أن منتخب السعودية، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

