كشف مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، دون جاربر، عن موقفهم من التعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن صفوف ليفربول.

وقال جاربر في تصريحات أوردتها صحيفة ديلي ميل مساء الخميس، إنهم يرحبون بأي خطوة سيتخذها محمد صلاح تجاه الانضمام للدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن ناديي سان دييجو وشيكاغو فاير قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع صاحب الـ 33 عامًا.

وأضاف مفوض الدوري الأمريكي:"إذ أراد محمد صلاح الانضمام لنا فسنرحب به بأذرع مفتوحة وعليه التواصل ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهما ونجاحهما في الدوري".

ولكن جاربر أكد في الوقت ذاته على ضرورة احترام تعاقد اللاعب مع ليفربول:"محمد مرتبط بعقد رسمي مع الفريق الإنجليزي وهذا ما نعرفه إنه لاعب رائع".

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 2025/26

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

