مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"عليه التحدث مع ميسي".. مفوض الدوري الأمريكي يفتح الباب لضم محمد صلاح

كتب : مصطفى الجريتلي

02:38 ص 12/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح في إعلان بيبسي
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح من إعلان بيبسي
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، دون جاربر، عن موقفهم من التعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن صفوف ليفربول.

وقال جاربر في تصريحات أوردتها صحيفة ديلي ميل مساء الخميس، إنهم يرحبون بأي خطوة سيتخذها محمد صلاح تجاه الانضمام للدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن ناديي سان دييجو وشيكاغو فاير قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع صاحب الـ 33 عامًا.

وأضاف مفوض الدوري الأمريكي:"إذ أراد محمد صلاح الانضمام لنا فسنرحب به بأذرع مفتوحة وعليه التواصل ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهما ونجاحهما في الدوري".

ولكن جاربر أكد في الوقت ذاته على ضرورة احترام تعاقد اللاعب مع ليفربول:"محمد مرتبط بعقد رسمي مع الفريق الإنجليزي وهذا ما نعرفه إنه لاعب رائع".

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 2025/26

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"بيقولي قوم واسترجل".. هجوم قوي من لاعب فلسطين ضد أمين عمر حكم مباراة السعودية

بعد اعتراضه في مباراة كهرباء الإسماعيلية.. الزمالك يستدعي بيزيرا لجلسة مصيرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الأمريكي الدوري الإنجليزي سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟