بالفيديو- إعلان الحصر العددي بالدائرة الأولى في الأقصر

كتب : محمد محروس

02:41 ص 12/12/2025

إعلان الحصر العددي بالدائرة الأولى في الأقصر

أعلن المستشار محمد عبدالمقصود، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، ومقرها بندر ومركز الأقصر، الحصر العددي للأصوات عقب الانتهاء من عملية الفرز.

وكشف الحصر عن تصدر المرشح المستقل عبدالرحمن بشاري بعد حصوله على 26,852 صوتًا من الأصوات الصحيحة، البالغ عددها 48,940 صوتًا من إجمالي 51,577 ناخبًا أدلوا بأصواتهم، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2,637 صوتًا.

وجاء في المركز الثاني المرشح أحمد إدريس، مرشح حزب حماة الوطن، بعد حصوله على 10,187 صوتًا.

كما جاءت أصوات باقي المرشحين كالتالي:

ممدوح العتماني: 6,514 صوتًا

تامر خليل: 4,357 صوتًا

أشرف القاعود: 182 صوتًا

أبوالنجا الحجاجي: 180 صوتًا

أيمن جاد: 128 صوتًا

محمود بغدادي: 106 أصوات

محمد خاطر: 93 صوتًا

مصعب الزاهر: 82 صوتًا

محمد العبادي: 82 صوتًا

محمد جمال (بتاع الغاز): 177 صوتًا

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

انتخابات الأقصر الحصر العددي نتائج الانتخابات مجلس النواب 2025 الدائرة الأولى الأقصر

