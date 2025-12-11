إعلان

إسرائيل توافق على مطالب أمريكا بتحمل تكاليف إزالة الركام من غزة

كتب-عبدالله محمود:

10:59 م 11/12/2025

غزة

صرحت مصادر مطلعة لـ"يديعوت أحرونوت"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن تل أبيب وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وفي وقت سابق، قالت قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أنه يجري الكثير من العمل خلف الكواليس من أجل المرور للمرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه أمريكا ستعلن عن مجلس السلام الخاص بغزة وحكومة التكنوقراط في الوقت المناسب.

الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل الحرب في قطاع غزة تل أبيب كارولاين ليفيت المرحلة الثانية من اتفاق السلام

