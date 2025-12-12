مباريات الأمس
إعلان

ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين أمام السعودية ؟ (تقرير رقمي)

كتب : مصطفى الجريتلي

02:37 ص 12/12/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك مهاجم الزمالك عدي الدباغ أساسيًا في مباراة منتخب بلاده فلسطين ونظيره السعودي التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب 2025.

نتيجة مباراة فلسطين والسعودية

وخسر منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف على يد نظيره السعودي إذ سجل هدفه في المباراة التي امتدت لأشواط إضافية اللاعب عدي الدباغ.

إحصائيات عدي الدباغ في مباراة فلسطين والسعودية

اللاعب خلال الـ 120 دقيقة التي خاضها سدد كرتين منها واحدة على المرمى فيما أرسل كرة عرضية واحدة وكانت خاطئة.

ومرر صاحب الـ 27 عامًا الكرة 19 مرة لزملائه من بينها 18 تمريرة صحيحة إذ جاءت 15 تمريرة منها إلى منتصف ملعب الخصم من بينها 14 تمريرة صحيحة فيما أرسل 4 تمريرات لمنتصف ملعبه وكانت صحيحة.

وحاول مهاجم منتخب فلسطين القيام بمرواغتين ولكنه لم ينجح فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 10 كما فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 5.

وقام عدي ببعض الأدوار الدفاعية فاستعاد الكرة 3 مرات كما أبعدها عن محيط مرات 3 مرات أيضًا كذلك حصل على 3 مخالفات.

