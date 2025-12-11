لماذا يجب غسل الموز قبل تقشيره وتناوله؟ إليك السر

كتبت- شيماء مرسي

يتناول الأشخاص الموز مباشرة دون غسله، وبالرغم من أن التنظيف خطوة أساسية لا يجب إغفالها قبل تقشير الفاكهة وتناولها.

وبالرغم من أن الموز محاط بقشرة خارجية يتم التخلص منها، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن ضرورة غسله جيدا قبل تناوله.

وهذه العادة الصحية تعد من أفضل الممارسات للحد من انتقال الأوساخ أو الميكروبات التي قد تكون على القشرة إلى الفاكهة.

ويجب غسل الموز قبل تقشيره، وهذه الخطوة تساعد على التخلص من الأوساخ والبكتيريا والمبيدات حشرية على القشرة، وبالتالي تمنع انتقال الملوثات من السطح إلى اليدين ثم إلى الفم.

وتناول أي فاكهة غير مغسولة قد يؤدي إلى أمراض منقولة عبر الغذاء بسبب بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا والمبيدات الحشرية والملوثات الأخرى.

كما أن جميع المنتجات غير المغسولة قد تحتوي على الأوساخ والحطام والحشرات غير الصالحة للاستهلاك.

ويرتبط التعرض للمبيدات الحشرية بالعديد من الآثار الضارة على الصحة، حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل التوحد، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري، والخرف.

الطريقة الصحيحة لغسل الموز

أفضل طريقة هي ضعه تحت ماء الصنبور الجاري لمدة 30 ثانية واستخدام اليدين لإزالة الأوساخ، ومن المهم تجنب الصابون أو المنظفات لأنها قد تترك بقايا ضارة.

ويمكن استخدام محلول خل مخفف من الماء ويسهم هذا في قتل بعض البكتيريا والمواد الكيميائية الضارة على الطعام.

