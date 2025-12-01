أول تعليق من مدرب فلسطين بعد الفوز على منتخب قطر

أول تعليق من مدرب قطر بعد الخسارة أمام منتخب فلسطين

حقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر، في افتتاح مباريات المنتخبين، في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025.

ونجح منتخب فلسطين في تحقيق الفوز اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز سجل منتخب فلسطين رقما تاريخيا، غائب منذ قرابة الـ 30 عاما، حيث كان آخر فوز للفدائي في نسخة البطولة عام 1996.

كما نجح منتخب فلسطين في تحقيق فوزه الأول على منتخب قطر، بعد غياب 23 عاما، حيث كان آخر انتصار لفلسطين على قطر في عام 2002، في دورة غرب آسيا.

ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، رفقة كل من: "قطر، تونس وسوريا".

ويحتل منتخب فلسطين حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بنفس رصيد منتخب سوريا صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

