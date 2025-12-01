مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"غائب منذ 29 عاما".. منتخب فلسطين يحقق رقما تاريخيا في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

11:46 م 01/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (3)
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (4)
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب فلسطين (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر، في افتتاح مباريات المنتخبين، في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025.

ونجح منتخب فلسطين في تحقيق الفوز اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز سجل منتخب فلسطين رقما تاريخيا، غائب منذ قرابة الـ 30 عاما، حيث كان آخر فوز للفدائي في نسخة البطولة عام 1996.

كما نجح منتخب فلسطين في تحقيق فوزه الأول على منتخب قطر، بعد غياب 23 عاما، حيث كان آخر انتصار لفلسطين على قطر في عام 2002، في دورة غرب آسيا.

ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، رفقة كل من: "قطر، تونس وسوريا".

ويحتل منتخب فلسطين حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بنفس رصيد منتخب سوريا صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب فلسطين كأس العرب بطولة كأس العرب رقم تاريخي لفلسطين مباراة فلسطين وقطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة